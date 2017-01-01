Satışlar umut verdi! 3 çeyrekte 1 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2018’de gerçekleşen konut satışlarıyla ilgili sonuçları açıkladı. Rapora göre eylül ayında konut satış adetleri ağustos ayına göre yüzde 21’lik bir artış kaydetmesine karşın geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 9.2’lik bir düşüşle 127 bin 327 adet olarak gerçekleşti. Eylül ayında yeni konutlarda satış adetleri geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14’lük düşüşle 60 bin 219 adet olarak gerçekleşirken ikinci elde satılan konut sayısı da yüzde 4.5 düşerek 67 bin 108 oldu.

İstanbul’da 20 bin konut satıldı

Konut satış adetlerinde İstanbul yüzde 15.9’luk pay ve 20 bin 216 adetle en çok konut satışının olduğu şehir olurken Ankara 11 bin 368 adet konut satışı ve yüzde 8.9’luk payla ikinci, İzmir 6 bin 207 adet konut satışı ve yüzde 4.9’luk payla üçüncü sırada yer aldı.

Yabancılar yüzleri güldürdü

Yabancı yatırımcıların Türkiye’de gerçekleştirdikleri konut alım adetleri ise geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 151,1 gibi çok ciddi oranda bir sıçrayış göstererek 5 bin 615 adet oldu. Yabancıların eylül ayında alım yaptıkları konut sıralamasında İstanbul 1799 adetle ilk sırada yer alırken, bu ilimizi bin 38 adetle Antalya, 424 adetle Bursa, 386 adetle Ankara ve 333 adetle Yalova izledi.