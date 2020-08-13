Satışlar kayıt altına alınsın milli gelir artsın

Son 20 yılda gayrimenkul sektöründe 34 milyon alım satım işlemi gerçekleştiğini ve bu satışların toplamının bilançolara 933 milyar dolar olarak işlendiğini söyleyen GABORAS CEO’su Kurtuluş Altun, ancak big data teknolojisiyle yaptıkları tespitlere göre aslında toplam satış hacminin 2.8 trilyon dolar olduğunu dile getirdi.