Satışlar kayıt altına alınsın milli gelir artsın
Son 20 yılda gayrimenkul sektöründe 34 milyon alım satım işlemi gerçekleştiğini ve bu satışların toplamının bilançolara 933 milyar dolar olarak işlendiğini söyleyen GABORAS CEO’su Kurtuluş Altun, ancak big data teknolojisiyle yaptıkları tespitlere göre aslında toplam satış hacminin 2.8 trilyon dolar olduğunu dile getirdi.
Gayrimenkulün Türkiye’nin petrolü olduğunu ifade eden ve bir an önce kayıt dışılığın önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizen Altun, “Yaptığımız ölçüm ve izleme çalışmaları gösteriyor ki, sektörde yaşanacak bilançolaşma ve menkulleşmeyle birlikte, kayıt dışılık ortan kalkarsa Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYH) yaşanan orta gelir tuzağı bozularak kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolara çıkabilir” diye konuştu.