Apar topar Türkiye'den çekildi: Türkiye'deki ünlü otomotiv devi Türkiye'yi terk etti... Satışına başladılar ama

Geçen yıl Türkiye pazarına iddialı giriş yapan Çinli elektrikli otomobil firması, faaliyetlerini durdurarak ülkeden ayrıldı. İşte detaylar..

2023 Kasım ayında Türkiye pazarına iddialı hedeflerle giren Çinli elektrikli araç üreticisi Hozon Neta, Türkiye'deki satış faaliyetlerini durdurdu.

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki oto galerisini boşaltan firma, internet sitesindeki irtibat telefonlarını da kapattı. Türkiye'ye giriş yapan Hozon Neta'yı temsil eden GRS Automobility şirketi ise önemli bir çalışan kesimini işten çıkardı.

T24'te yer alan habere göre, geçen yıl Türkiye'de 420 km menzilli Neta U modeli ile satışa başlayarak otomotiv pazarına giren Hozon Neta, 2024'ün ilk çeyreğinde Neta Aya ve Neta GT modellerini, 2025'te ise Neta S modelini piyasaya sürmeyi planlıyordu.

HOZON NETA TÜRKİYE'DE KAÇ ARAÇ SATTI?

Hozon Neta, Türkiye'ye sadece 53 adet elektrikli otomobili sokabildi ve bunları satabildi.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, GRS Automobility firması 8 ay içinde sadece 53 adet Neta U otomobili satabildi.