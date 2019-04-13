Kepez Belediyesi'nin yeni başkanı lüks yatı satışa çıkardı

CHP’li eski Kepez Belediye Başkanının bıraktığı borcu belediye binasına asarak gündeme gelen belediyenin yeni başkanı Birol Arslan, belediyenin lüks yatını satışa çıkardı. Arslan, makam aracına dahi binmeyeceğini, harcamaları da kalan borçlardan ötürü kısacağını söyledi.

‘Bu kadar borçta yata gerek yok’ dedi

Bu tasarruf tedbirleri kapsamında daha önceden alınmış olan Kepez Belediyesi'ne ait yat olduğunu belirten Başkan Arslan, "Bu kadar borcu olan bir belediyenin yatan bir yatı olmasını çok rantabl bulmuyorum. Dolayısıyla 4 Nisan Perşembe günü mazbatayı aldım. 5 Nisan Cuma günü itibariyle de yatın ihale edilişi, satış kararını aldık. Şu anda ihale dosyası hazırlanmaya devam ediyor. Ay sonu gibi de satışı gerçekleşecek." diye konuştu.