Satış rekoru kıran lüks otomobil markası itiraf etti: 'korona sayesinde'

Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller- Otvös geçen yıl 117 yıllık tarihlerinde hiç olmadığı kadar satış yapmış oldukları için koronavirüsten hayatını kaybedenlere 'minnettar.'

Financial Times (FT) gazetesine konuşan Müller- Otvös satışlarda patlama olduğunu çünkü koronavirüs pandemisi nedeniyle insanların 'hayatın çok kısa olabileceğinin farkına vardığını' söyledi.

"Çok sayıda insan toplumlarındaki diğer kişilerin Kovid'den ölmesine tanıklık etti. Bu da onlara şunu düşündürttü: Hayat kısa olabilir, hayatı ertelemektense bugünü yaşamak daha iyi" diyen Müller- Otvös, "Bunun da satışlara muazzam katkısı oldu" sözüyle memnuniyetini dile getirdi.

FT'ye göre, diğer otomobil üreticilerini engelleyen çip sıkıntısından etkilenmeyen Rolls-Royce geçen yıl 5 bin 586 araba sattı. Bu rakam, 2020'ye göre toplam satışlarda yüzde 49 artış yaşandığı anlamına geliyor.

Pandemide lüks tüketimin arttığına ilişkin bir veri de Lamborghini'den gelmişti. Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, geçen ay ayında yaptığı açıklamada "Bu yılın satışları, şimdiye kadarki en iyi yıldan daha yüksek" demişti.