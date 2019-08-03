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Satırla kırdığı imam odasından laptopu çaldı

Çorum’da bir camiye giren hırsız satırla kapısını kırdığı imam odasından dizüstü bilgisayarını çaldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:10
Satırla kırdığı imam odasından laptopu çaldı

Çorum’da bir camiye giren hırsız satırla kapısını kırdığı imam odasından dizüstü bilgisayarını çaldı.


Olay, Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan camiye geçtiğimiz Perşembe günü sabaha karşı hırsız girdi. Kimliği belirsiz zanlı camiye girdikten sonra imam odasına yöneldi. Kapıyı açmaya çalışan zanlı başarılı olamayınca cami içerisinde bulunan satırla kapıyı kırarak açtı. İçeri girdikten sonra cami imamı Arslan Celep’e ait dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Hırsızlık yapan zanlının yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:10
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