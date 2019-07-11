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Satır ve Karaca’dan Vali Su’ya ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:40
Satır ve Karaca’dan Vali Su’ya ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.


Tarsus Ceza İnfaz Kurumlarını yerinde inceleme programına katılmak üzere Mersin’e gelen TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Komisyon Başkan Vekili Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Komisyon Katibi Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve diğer komisyon üyeleri ile birlikte Vali Su’yu makamında ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Vali Su, komisyon üyelerini Mersin’de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Satır ve komisyon üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.


Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır ise bugün Mersin’de bir dizi çalışmada bulunacaklarını ifade ederek, misafirperverliğinden dolayı Vali Su’ya teşekkür etti.



Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Karaca’dan Vali Su’ya ziyaret


Öte yandan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca da Basın İlan Kurumu İlan Hizmetleri Müdürü İdris A. Çam ve Basın İlan Kurumu Mersin Şube Müdürü Çetin Oranlı ile birlikte Vali Su’yu ziyaret etti.


Ziyaret, sahil Valilik makamında gerçekleşti. Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretlerinden dolayı Genel Müdür Karaca’ya teşekkür etti.


Genel Müdür Karaca ise kurum olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler vererek, misafirperverliğinden dolayı Su’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:40
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