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'Cep'te ürün denetleme dönemi başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ürün künyesi kapsamında geliştirilen "Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil" uygulamasıyla vatandaşın, satın aldığı meyve ve sebzeye ilişkin üretim tarihi, yeri, alış ve satış fiyatı gibi her türlü bilgiyi cep telefonu aracılığıyla rahatlıkla görebileceğini belirtti.

14 Ekim 2018 Pazar 13:40
'Cep'te ürün denetleme dönemi başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna" istinaden sebze ve meyve ticaretinde bildirim modelinin hayata geçtiğini hatırlattı.

Bu modelin uygulanmasını sağlayan Hal Kayıt Sistemi'nin (HKS) Ticaret Bakanlığının bünyesinde faaliyete alındığını anlatan Pekcan, uygulamayla sebze ve meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanının oluşturulması ve söz konusu ticaretin elektronik ortamda takip edilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Pekcan, ürün künyesiyle sebze ve meyve ticaretinde şeffaflığın sağlanmasını amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Söz konusu künyelerde malın üretim ya da ithal tarihi, üreticinin adı soyadı, ticaret unvanı, malın miktarı, üretim yeri ya da gümrük kapısı, üretim şekli (iyi tarım, organik, geleneksel) malın alış fiyatı ve işletme adı (malın bulunduğu kişi ya da yer) gibi bilgiler yer alıyor. Malların toptan ve perakende satışında bulundurulması gereken bu künyeler, sebze ve meyveler için adeta bir kimlik vazifesi görüyor. Künye numaralarının sorgulanmasıyla sebze ve meyvelere ilişkin perakendecinin alış fiyatı dahil her aşamada oluşan fiyat bilgilerine de ulaşabilmesi mümkün olacak."

Mobil uygulama ile tüketiciye kolaylık

Tüketiciler tarafından sorgulama işleminin "www.hal.gov.tr" web adresi üzerinden ya da "444 0 425" numaralı HKS Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılabildiğine işaret eden Pekcan, ayrıca, "HKS Mobil" uygulamasının tüketicilerin kullanımına sunulduğunu kaydetti.

Pekcan, söz konusu mobil uygulamayla ürün künyelerinde yer alan karekodların sorgulanmasına imkan tanındığını anlatarak, böylece tüketicilerin ürüne ilişkin bilgilere daha kolay ve hızlı şekilde erişebilmesinin sağlandığını ifade etti.

Ürün künyesi kapsamında geliştirilen mobil uygulamayla vatandaşların satın aldığı meyve ve sebzenin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebileceğini belirten Pekcan, "Bu şekilde fahiş fiyat artışı varsa tespit edebilecek, vatandaşlarımız bir anlamda kendi denetimini kendisi yapmış olacak." dedi.

Pekcan, Bakanlığın son dönemde fırsatçılık yapmaya çalışanlara yönelik denetim çalışmalarına etkin bir şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, bu uygulamalarla enflasyonla mücadeleye de katkı sağlanacağını kaydetti.

Marketlerden sonra sıra pazar yerlerinde

Ürün künyesi uygulamasının marketlerde kullanılmaya başlandığına işaret eden Pekcan, ürün künyesi ve mobil uygulama sistemini diğer tarım ürünleri ve başta pazar yerleri olmak üzere tüm perakende satış noktalarında yaygınlaştıracaklarını ve kamuoyunda bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Pekcan ayrıca, tüketici sağlığının korunması açısından özel önem taşıyan, üretim esnasında kullanılan tarımsal ilaç ve gübre bilgilerinin gelecek dönemde künyede yer almasına yönelik çalışmaların Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte sürdürüldüğünü ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığından ilgili bilgi paylaşımına müteakip bu bilgilerin de ürün künyesinde yer alması için altyapımız hazırdır." dedi.

Bakan Pekcan, "Tüketicilerimizin ürünlere ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilmesi ve tercihlerini bu bilgiler ışığında kullanmasıyla gıda güvenilirliğine yönelik etkin bir takip mekanizmasının oluşması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 13:40
  1. Ruhsar Pekcan
  2. cepte ürün

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