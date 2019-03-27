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Satın aldıkları dairelerin başkalarına da satıldığını öğrenince büyük şok yaşadılar

Rize’de satın aldıkları dairelerin başkalarına da satıldığını öğrenen vatandaşlar büyük şok yaşadılar.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:03
Satın aldıkları dairelerin başkalarına da satıldığını öğrenince büyük şok yaşadılar

Rize’de satın aldıkları dairelerin başkalarına da satıldığını öğrenen vatandaşlar büyük şok yaşadılar.


Rize’de 2014-2015 yılında temelden inşaata girerek daire sahibi olmak isteyen vatandaşlar 2018 yılına gelindiğinde kendilerine satılan dairelerin başkalarına da satıldığını öğrendiler. Aldığı dairenin başkasına da satıldığını öğrenen vatandaşlar para ödemeyi bıraksa da ödedikleri paralar ve imzaladıkları senetler kendilerine sözleşme imzalatan inşaat firmasında kaldı. 1 evin 2 ve daha fazla kişiye satıldığı binanın mağdurları şimdilerde ise mağduriyetlerinin giderilmesi için çözüm yolu arıyor.


2015’te aldığı dairede başkasının oturduğunu, olayı mahkemeye taşıdıklarını fakat bir sonuç alamadıklarını dile getiren Mustafa Çelik “2015’te müteahhitten ben bir daire satın aldım. Aradan bu kadar yıl geçmesine rağmen dairemi alamadım. Bu dairenin toprak sahibinin dairesi olduğunu öğrendim. Şuan da bize ne daire verebiliyor, ne paramızı geri verebiliyor. Duyduğumuza göre bu daireyi şuan da 2-3 kişiye daha da satmış. Mağduruz ve bu işin içinden çıkamıyoruz. Suç duyurunda buldum, ifade verdim şahitlerimi getirdim ama benim dosyam kapandı. İtiraz ettim 5 tane de şahit gösterdim, ne benim şahitlerim dinlendi, ne de bize bir cevap geldi. Bizim hukuk mücadelesi vermemiz gerekiyor ama şuan da üstünde hiç bir şey yok. Bütün mal varlığını kaçırmış durumda. Adliyeden bize şuanda davanın kapandığını, hukuk mücadelesi oalrak Sulh Hukuk mahkemesine sunmamızı söylediler. Bütün mal varlığını kaçırmış. Benim kardeşim de mağdur. Aynı şekilde kardeşime de bir daire aldık onunda parasını aldı” ifadelerini kullandı.


Mustafa Çelik’in kendisi gibi dolandırıldığını iddia eden kardeşi Ahmet Çelik ise önce 4. katı satın aldığını ama satın aldığı dairede başkasının oturduğunu öğrenince 6. kat konusunda 20 bin lira ekstra ücret ödemek koşuluyla anlaştıklarını fakat onu da alamadığını dile getirdi. Çelik “2014’te bu binadan daire aldık. Ortalama 4,5 yıldır mağduruz. Paramızı verdik ama dairemizi alamadık. 4. katı almıştım ama şuanda başkası oturuyor. Oturan şahısta tapusunu alamadığı için kendisi de mağdur bizde mağduruz. 4,5 yıldır bizi bugün yarın diyerek sallıyor. Mal sahibi ile görüştük. Mal sahibi ‘Tapular benim, şuan da kimseye daire falan veremem. Kime para verdiyseniz ondan paranızı alın. Bundan kurtulun’ diyor” dedi.


Bir başka mağdur Recep Kuvel ise kendine satılan dairede başkasının oturduğunu ve tapusunu da aldığını dile getirerek “Biz buradan 2013’te daire aldık. Bizburada 2018’e kadar ara ödemeler yaptık, belli bir borcumuz kaldı. Geçen seneye kadar dairemizi bize verecekti. En üst kat dubleks bizimdi. Sonradan öğrendik ki benim sözleşme yaptığım tarihte başka birine de aynı şekilde satmış. İkimizden de para alıyormuş. Tam nitelikli dolandırıcılık. Diğer arkadaş tapusunu almış, onun hakkı ona bir şey diyemiyoruz. Aynı daireyi 2 kişiye satmış haberimiz yok” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:03
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