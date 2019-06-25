0553 313 94 23

Satın aldığı dairelerden birini teslim alamayınca akrabasını öldürdü

Sancaktepe’de bir şahsın marketinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın failinin akrabası olduğu tespit edildi.

25 Haziran 2019 Salı 19:21
Satın aldığı dairelerden birini teslim alamayınca akrabasını öldürdü

Sancaktepe’de bir şahsın marketinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın failinin akrabası olduğu tespit edildi. Ev meselesi yüzünden cinayeti işlediği öğrenilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sancaktepe Osmangazi Mahallesinde akşam saatlerinde, market sahibi Selim Y. sahibi olduğu marketinde uğradığı silahlı saldırı sonucu göğsünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ömer Y. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda olayın failinin, Ömer Y.’nin uzaktan akrabası olan Ömer Y. (33) olduğu tespit edildi. Polise teslim olan Ömer Y.’nin, müteahhitlik yapan Selim Y.’den iki yıl kadar önce topraktan iki daire satın aldığı fakat dairelerden sadece birini teslim alabilmesi üzerine ailevi sorunlar ve psikolojik bunalım yaşadığı gerekçesiyle cinayeti işlediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Ömer Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 19:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahkemeden Osman Kavala'nın tahliyesine ret!
    1. Mahkemeden Osman Kavala'nın..
    2. MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin..
    3. Datça’da kaza: 3 yaralı
    4. İlk kez vali gören vatandaş..
    5. Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca dönemi..
    6. Gezi olayları davasında Osman..
    7. Tarsus Üniversitesi 2019 taban..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Askerlik..
    9. Bitlis merkezli ’göçmen kaçakçılığı’..
    10. AK Parti Sözcüsü Çelik: “Milli irade..
    11. İTB'den Rusya pazarını "etkin..
    12. Aaron Appindangoye sağlık kontrolünden..
    13. Kırkpınar'ın favorileri yine altın..
    14. Eskişehirspor’dan puan silme cezasına..
    15. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz..
    16. Otobüste muavinin kız çocuğunu taciz..
    17. AK Parti'den Çipras'ın tehdidine sert..
    18. Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nden..
    19. Başkan Erdoğan'dan Yeni Askerlik..
    20. Dev anlaşma tamam! İşte Neymar'ın yeni..
    21. Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1..
    22. Muş'ta korkutan deprem
    23. AK Parti MYK Toplantısı
    24. Sinop Üniversitesi taban puanları 2019..
    25. Rusya'dan dikkat çeken S-500 açıklaması
    26. İngiltere, Suudi Arabistan ve..
    27. Satın aldığı dairelerden birini teslim..
    28. İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı..
    29. İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor
    30. Akit sevdalısı Nuri Gökler Ağabey..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı