Satılık fetvacıdan seçim açıklaması!

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde Şii din adamı Ali Sistani, tüm taraflara eşit mesafede olacağını duyurdu. Irak'ta Necef merkezli Şii dini merci Ali es Sistani, 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde hiçbir aday veya seçim listesini desteklemediğini, herkese eşit mesafede olacağını bildirdi.Sistani'nin Kerbela'daki temsilcisi Adbulmehdi Kerbelayi, cuma hutbesi sonrası Şii din adamının siyasi mesajını okudu. Ülkede yapılacak genel seçimlere değinilen mesajda, "Dini mercinin, seçimlerde şu ya da bu tarafı desteklediği yönündeki iddialar asılsızdır. Hiçbir kimseyi desteklemiyoruz ve herkese eşit mesafedeyiz." ifadelerine yer verildi.

"200 MİLYON DOLARLIK FETVA"

İran asıllı Şii din adamı Ayetullah Sistani, Irak işgalinden önce ABD'den para yardımı aldığını kabul etmişti. Irak'ın işgali sırasında ABD Savunma Bakanı olan Donald Rumsfeld'in anılarını kaleme aldığı kitabında, Sistani'ye 1987 yılından bu yana Kuveyt’teki Cevad Mihri aracılığıyla milyonlarca dolar para yardımı yapıldığı aktarılmıştı. Kitaptaki iddiaların Sistani'ye sorulması üzerine Şii din adamı bunu kabul etmiş, parayı Irak halkı için harcadığını ileri sürmüştü.

PARAYI ALDIĞINI KABUL ETTİ!

Son dönemlerde sizin liderliğinizdeki dini oluşumun ABD'lilerden işgalin kolaylaştırılması ve işgal aleyhine fetva verilmemesi karşılığı 200 milyon dolar aldığı yönünde söylentiler dolaşıyor, bu konuda görüşünüz nedir?" şeklindeki soruya Sistani,"Evet, bu mahrum halkın fakirleri ve muhtaçları için bu meblağ alındı" diyerek cevap vermişti.Rumsfeld, Amerikan işgaline destek olması karşılığı Sistani'ye para verilmesi olayını kitabında şu şekilde anlatıyor: “Irak’taki arkadaşlarımıza ve elbette bunların başında müttefikimiz olan Sistani’ye Amerika Birleşik Devletleri’ne razı olması için 200.000.000 (ikiyüz milyon) Amerikan doları tutarında hediye verdik. Kuveyt aracılığıyla Sistani’ye verilen bu hediyenin ardından ilişkilerimiz oldukça gelişti ve gelişti. Sistani’nin hediyeyi aldığı yönündeki bu haber Başkan Bush’a ulaştı ve kendisi bilgilendirildi. Bunun üzerine Sistani ile ilişkiler ofisi adlı bir birimi CIA bünyesinde açmaya karar verdik......karşılıklı ilişkilerin meyvelerinden birisi de Sistani’nin yayımladığı fetva idi. Kuveyt sınırına kadar uzanan müttefik güçlere karşı direnmemeleri yönünde Şiilere ve ona tabi olanlara yönelik bir fetva yayımladı.''



HAŞDİ ŞABİ'NİN KURUCU LİDERİ

Ayetullah Sistani, Sünni sivillere yönelik işkence, kaçırma ve öldürme haberleriyle gündem olan Haşdi Şabi çatı örgütünün de kurucu lideri konumunda. Sistani, DAEŞ'in 2014 yılında Musul'u ele geçirmesiyle birlikte bir fetva yayınlamış ve Irak'ta eli silah tutan herkesi ülkelerini ve "kutsal mekanlarını" savunmaya çağırmıştı. Sistani'nin yayınladığı bu fetvadan sonra Irak'ta İran tarafından desteklenen birçok Şii milis örgüt, Haşdi Şabi ismindeki çatı oluşum altında toplanmıştı.