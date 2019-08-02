‘Satıcı ve Tüketicilerin Buluştuğu Ortak Nokta Karabük’ projesi kabul edildi

Karabük Ticaret İl Müdürlüğü ile Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’nın ‘Satıcı ve Tüketicilerin Buluştuğu Ortak Nokta Karabük’ isimli projeBatı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından kabul edildi.

Karabük Ticaret İl Müdürlüğü olarak proje ortağı Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’nın BAKKA 2019 yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde hazırladığı ‘Satıcı ve Tüketicilerin Buluştuğu Ortak Nokta Karabük’ isimli proje kabul edildi. Proje kapsamında Ticaret İl Müdürlüğü, İl Defterdarlığı ve İlçe Mal Müdürlükleri, İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerine bağlı oda ve meslek kuruluşları personellerine Hal Kayıt Sistemi, Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi, Elektronik Ticaret Bilgi sistemi, Taşınmaz Ticaret Bilgi Sistemi, Tüketici Bilgi Sistemi, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Modülü, Ticari Elktornik Bilgi Sistemi ve Güvensiz Ürünler Bilgi Sistemi konu başlıklarında Eğitici Eğitmenliği kursu verilmeye başlanıldı. Proje sonunda eğitim alan kursiyerlere seminer konferanslar düzenlemek üzerine Eğitmenlik Sertifikası verilecek.