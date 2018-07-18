0553 313 94 23

Satanist kardeşler annelerini öldürdü!

Peru’da annelerini gözlerini oyup ağırsaklarını deşerek öldüren 3 satanist kardeş, dünya kamuoyunu şoke etti.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:58
Satanist kardeşler annelerini öldürdü!

75 yaşındaki Teodora Quispe Ccayllahua, Cumartesi gecesi Peru’nun kuzeyindeki Andabamba isimli dağ köyünde üç çocuğu tarafından vahşice öldürüldü.

Polis, gözleri oyulmuş ve bağırsakları deşilmiş halde bulunan kadının, satanist ayinle öldürüldüğünü duyurdu.

38 yaşındaki Aurelia Quispe, 41 yaşındaki Percy Quispe ve 46 yaşındaki Marcelina Suane, annelerinin bedeninin parçalarını göle atarak kanında yıkanmakla da suçlanıyor.

Aurelia Quispe’nin, “Öldürme emrini karanlıklar efendisinden aldım” dediği de açıklandı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:58
  1. Peru
  2. Satanistler
  3. Cinayet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zincir marketlerdeki büyüme esnafı eziyor
    1. Zincir marketlerdeki büyüme esnafı..
    2. MÜSİAD, Suriye’de ticaret merkezi ve..
    3. TÜSİAD OHAL'de semirmiş
    4. Başbakanlık eski müşavirinden..
    5. 8 Türk'ün öldürüldüğü davada şok..
    6. Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira..
    7. FİSKOBİRLİK üreticinin bütün fındığına..
    8. Muson yağmurları felaket getirdi: 511..
    9. ‘Orta vadeli’ planlarımız arasında..
    10. Adnan Oktar'ın annesine bakın ne..
    11. Bartın'da bacakları kesilip ırmağa..
    12. Sanayideki güçlü duruş ekonomiyi..
    13. Putin'in hareketi sunucuyu şoke etti!
    14. İngiltere’de Hürjet rüzgârı esti
    15. Satanist kardeşler annelerini öldürdü!
    16. Cinayet kurbanı erkekler kadınlardan 4..
    17. CHP'den bedelli askerlik açıklaması
    18. İşadamının borcu da olur alacağı da
    19. Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamı..
    20. İzmir'de 250 işçi zehirlenerek..
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!