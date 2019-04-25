SAT Özel İhtisas Kursu'nda kaza İzmir'de SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

ANKARA (AA) - İzmir'de SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında kaza meydana geldiği belirtildi. Kaza sonucu bir askerin şehit olduğu bir askerin de yaralandığı bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.