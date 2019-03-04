Sason’da Yeşilay Haftası kapsamında kermes düzenlendi Yeşilay Batman Şubesi tarafından Sason ilçesinde Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Sason kaymakamlığı desteği ile kermes düzenledi.

Yeşilay Batman Şubesi tarafından Sason ilçesinde Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Sason kaymakamlığı desteği ile kermes düzenledi.

Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında, Sason Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM), düzenlenen kermeste ÇATOM çalışanları tarafından hazırlanan yöresel yemekler ve çeşitli el sanatları ürünleri satışa sunuldu. Yeşilay yararına açılan kermese Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kermesten elde edilecek gelirin Yeşilay’a bağışlanacağı belirtildi.

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