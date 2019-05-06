Sason’da Trafik Haftası etkinliği

Batman’ın Sason ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası, İlçe Emniyet Amirliği tarafından hazırlanan bir programla kutlandı.

İlçe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Öksüz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Murat Sudagezer, Tabur Komutan Vekili Üsteğmen Mert Recep Çiftçi, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Programda Cumhuriyet Meydanı’nda Trafik Denetleme ekipleri tarafından öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi. Ardından Yunus Emre İlkokulu konferans salonunda devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kürsüye davet edilen Trafik Denetleme Büro Amir Vekili Sefa Arslan, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Yaya güvenliği ile ilgili Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin faaliyetlerini içeren slayt gösterimi ile devam eden programın sonunda İlçe Emniyet Amirliği personelleri tarafından öğrencilere trafikçi yelekleri giydirildi.