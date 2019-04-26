Sason’da şehitleri anma programı düzenlendi

Batman’ın Sason ilçesinde Şehit ve Gazi Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından şehitleri anma programı düzenlendi.

Yunus Emre İlkokulu konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda Merkez Cami müezzinleri ve Kur’an kursu öğreticileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ardından da 3 dilde mevlit okundu. Katılımcılara, Çanakkale Savaşı, 15 Temmuz direnişi ile Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneğini faaliyetlerinin gösterildiği sinevizyon gösterisi izletildi. Programda Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden Nisanur Aktaş’ın yazdığı şehitler ölmez adlı şiiri okurken duygulu anların yaşandı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Sason Şehit Yakınları ve Gazililerle Yardımlaşama ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, bugün aziz şehitleri anmak için toplandıklarını söyledi. Çelik, "Şehitlerimizin kanı şu ana kadar yerde kalmadığı gibi, bundan sonra da kalmayacaktır. Bizi biz yapan Çanakkale, Bedir, Uhud ve 15 Temmuz ruhudur. O ruh ki, her zaman hakkın ve hukukun yanında yer almış, haksızlığın karşısında dimdik duran ruhtur. Gerektiğinde tankın ve topun önünde göğsünü siper eden ruhtur. Ne şehit Ömer Halis Demir’i unutabiliriz, ne de henüz baharının en masum dönemi olan biri 9 diğeri 11 yaşlarındaki Hüsna ve Sabriye kardeşleri unutabiliriz" dedi.

İlçe Müftüsü Süleyman Baran’ın dualarıyla devam eden programın sonunda, şehit yakınları ve gazilere İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Vekili Ercan Yaşar, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Cumhuriyet Savcısı Abidin Yücesan ve İl SGK Müdürü Alettin Öten tarafından çeşitli hediyeler verildi.