Sason’da PKK’nın sözde sorumlularının kullandığı telsiz bulundu Batman’ın Sason ilçesinde, terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey sorumlularının kullandığı telsiz ele geçirildi.

Batman’ın Sason ilçesinde, terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey sorumlularının kullandığı telsiz ele geçirildi.



Batman’ın Sason ilçesi Balbaşı köyü civarında bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından saklanmış malzeme olduğuna ilişkin yapılan ihbarüzerine güvenlik güçleri tarafından bölgede operasyon başlatıldı. Bahse konu yerde yapılan operasyonda terör örgütüne ait 1 adet büyük telsiz ile 1 adet akü ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen telsizin terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey sorumluları tarafından kullanıldığı tespit edilirken, bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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