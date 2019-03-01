Sason’da öğrenciler tarafından sigaranın zararları anlatıldı

Yeşilay Haftası dolayısıyla Batman’ın Sason İlçe Kaymakamlığı ve Yeşilay Batman Şubesi tarafından ortaklaşa etkinlik düzenlendi.

Sason Cumhuriyet Meydanında yapılan etkinlikte, Yeşilay Batman Şubesi üyeleri tarafından ilçe meydanında çadır kuruldu. İlçe Kaymakamlığı ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile öğrenciler tarafından sigaranın zararlarının anlatıldığı pankartalar hazırlandı. Hazırlanan pankartlar eşliğinde ilçe meydanındaki kahvehaneleri ve esnafı gezen öğrenciler, sigaranın içindeki zararlı maddeler hakkında vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı. Etkinlikte konuşan Yeşilay Batman Şubesi Başkanı Şehmus Yılmaz, ’Bir sigarada sen söndür’ sloganıyla başlatıkları sigara ve alkolle mücadele etkinliğine Sason’da büyük destek gördüklerini belirterek "Bu etkinlikte toplumda bağımlılık yapıcı maddelerin azaltılması, bu konuda farkındalık oluşturulması özellikle çocuklarda ve gençlerde bir bilinç artışı meydana getirerek sigara ve alkol kullanımının azaltılmasını amaçlıyoruz. Bu şekilde daha sağlıklı bir toplum olacağımızı düşünüyoruz. Sigaradan Dünya Sağlık Örgütünün rakamlarına göre 5 buçuk milyon insan ölüyor. Bunların beş milyonu direk sigara içen geriye kalan kısmı ise sigara dumanına maruz kalan insanlar" dedi.

Yeşilay Haftası etkinliklerine Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı’ın yanı sıra İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, Belediye Başkanı Cuma Uçar, Yeşilay Batman Şubesi Başkanı Şehmus Yılmaz ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.