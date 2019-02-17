0553 313 94 23

Sason’da kar yağışı nedeni ile kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Yücebağ ile Dörtbölük grup köy yolu, İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.

17 Şubat 2019 Pazar 11:59
Sason’da kar yağışı nedeni ile kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Yücebağ ile Dörtbölük grup köy yolu, İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.


İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Yücebağ grup köy yolu istikametindeki bazı köy yolları, Dörtbölük grup köy yolları ile Derince grup köy yolu istikametinde bulunan Çakırpınar, Bayramlar, Aykonak, Han, Çobançeşme köy yolları ulaşıma kapandı. Köylülerin durumu İlçe Kaymakamlığı’na bildirmesi üzerine bölgelere sevk edilen ekipler, iki günlük yoğun çalışmaların ardında Yücebağ ile Dörtbölük grup köy yollarınıtekrar ulaşıma açtı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alex De Souza sessizliğini bozdu: Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ile...
    1. Alex De Souza sessizliğini bozdu: Aziz..
    2. Güler: "Halkımızın ilgi ve teveccühü..
    3. İstikbal Mobilya Kayserispor’un 23 ve..
    4. Eşref Paşa’yı rahmetle anıyoruz
    5. Yerel seçimler öncesi son anket..
    6. Fenerbahçe'den son 28 sezonun en kötü..
    7. Afşın Yılmaz: "İttifakın birleştirici..
    8. Soğukta terk edilenat ve eşekler..
    9. Elazığ’da huzur uygulamasında aranan 9..
    10. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Orta..
    11. Ortaokul öğrencisi Songül Türkiye..
    12. Nargile kahvesi küle döndü
    13. Ertürk ve Oğuz inşaat sektörü..
    14. Şehit annesi: Erdoğan şehidimin emaneti!
    15. Göl manzaralı kayak merkezinde hafta..
    16. Altay’da bahar havası
    17. Sason’da kar yağışı nedeni ile kapanan..
    18. Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi..
    19. Melikgazi Belediyesi BESK Sözünü Tuttu
    20. CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’de
    21. Merkezefendi OBM’den farkındalık..
    22. Büyükşehirden yarıyıl etkinliği
    23. Liseli gencin projesiyle cinayetler..
    24. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    25. Suriye’de Batı’nın tuzağına düşmeyelim
    26. Bahtiyar seçim çalışmalarına ‘hal’..
    27. ROSATOM, ’Radyasyon Teknolojileri..
    28. Çocuklar için meyve sebzelerden "doğal..
    29. Midyat İlçe Jandarma Komutanı köy..
    30. Balık tezgahları boş kaldı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi