Sason’da kar yağışı nedeni ile 25 köy yolu ulaşıma kapandı Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy ile çok sayıda mezra yolu ulaşıma kapandı.

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy ile çok sayıda mezra yolu ulaşıma kapandı.

Sason’da dün geçe geç saatlerden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Derince grup köy yolu ile Yücebağ grup köy yolu istikametindeki 25 köy ile çok sayıda mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler çalışma başlattı.

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