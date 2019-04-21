Sason’da kar ve heyelan nedeniyle hastaya 7 saatte ulaşılabildi Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı ve yolda oluşan heyelan nedeniyle yardım talebinde bulunan hastaya 7 saatte ulaşıldı.

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı ve yolda oluşan heyelan nedeniyle yardım talebinde bulunan hastaya 7 saatte ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Bayramlar köyü Aykonak mezraasında hastalanan Ramazan Altun için yakınları 112 sağlık ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Köy yolunda meydana gelen çökmeler,heyelan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle köye ulaşmakta güçlük çeken 112 ekipleri, İl Özel İdaresi İlçe Şantiye ekiplerini arayarak yolun açılmasını talep etti. İlçe şantiye ekiplerinin 7 saatlik çalışmasının ardından yolun temizlemesiyle hastaya ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastayı Sason Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Altun’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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