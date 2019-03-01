Sason’da ipek böceği yetiştiricilerine 2 bin adet dut fidanı dağıtıldı

Batman’ın Sason ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün yürüttüğü ’İpek Böceği Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması’ projesi kapsamında 25 üreticiye 2 bin adet dut fidanı dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, İpek Böceği Geliştirme projesi kapsamında gönderilen dut fidanlarını ilçedeki yetiştiricilere teslim eden Batman İpek Böceği Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, dağıtılan dut fidanlarının 3 yıl içerisinde kesime hazır hale geleceğini belirtti. Aktaş "Bu proje sayesinde ülkemizde unutulmaya yüz tutan atalarımızın mesleği ipek böceği yetiştiriciliği, ilçemizde tekrar canlanacak. İpek böceği yetiştiriciliği kolay ve bol kazançlı olan bir iştir. Yetiştiricilerin en büyük sorunu dut ağaçlarının az olmasıdır. Dağıttığımız bu dut fidanlarımız sayesinde 3 yıl sonra bu sorunda ortadan kalkmış olacak. Atalarımızın en önemli gelir kapısı olan ipek böceği yetiştiriciliği mesleğini ilçemizde tekrar canlandırmak için her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.