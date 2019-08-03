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Sason yaylalarında sütün tulum peynirine yolculuğu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden sıcak hava nedeniyle Batman'daki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nın yaylalarına çıkarılan sürülerin sütlerinden elde edilen tulum peyniri için hazırlıklar başladı- Yayla sezonu boyunca sağılan sütten gün boyu süren büyük emekle hazırlanan peynirler, sezon sonunda il ve ilçe merkezlerinde kilogramı 35 ile 50 lira arasında değişen fiyatla satışa sunuluyor- Yaylacı kadınlardan Bahar Sala: - "Günde 500 keçi sağıyor, sütü peynir yapıyor, tulumlara koyup, satıyoruz. Tulum peyniri diğer peynirlere göre daha güzel"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
Sason yaylalarında sütün tulum peynirine yolculuğu

BATMAN (AA) - SELMAN TÜR - Sıcak hava nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'ndaki yaylalara götürülen hayvanlardan elde edilen sütün peynire yolculuğu başladı.

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi, Mardin'in Nusaybin ve Midyat, Batman'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki kışlaklardan Batman'ın Sason ilçesindeki yüksek yaylalara çıkan göçerler, zorlu doğa koşullarıyla mücadele ederek, geçimlerini hayvancılık ve hayvansal ürünlerden sağlıyor.

Günler süren zorlu yolculuğun ardından yaylalara ulaşan göçerler için yaz boyu sürecek hummalı bir telaş başlıyor.

Erkekler gece gündüz koyunların bakımını yaparken, kadınlar günlük işlerin yanı sıra hayvanları sağıyor ve elde ettikleri sütten peynir yapıyor.

Sağdıkları sütü bidonlarla kimi zaman eşek sırtında kimi zaman da omuzlarında taşıyarak kaldıkları çadırlara taşıyan kadınlar, süzgeçten geçirdikleri sütü kazanlara koyup odun ateşinde kaynatıyor. Hazırlanan peynir, suyunun süzülmesi için dinlenmeye bırakılıyor. Daha sonra süzülen peynir, temizlenen koyun ve keçi derisinin içine konularak muhafaza ediliyor.

Göçerler, sezon sonunda il ve ilçe merkezlerinde kilogramı 35 ile 50 lira arasında değişen fiyatla satışa sundukları peynirle kışlık gelirlerini elde ediyor.

- "Günde 500 keçi sağıyoruz"

Göçerlerden Sultan Sala, AA muhabirine, göçerliğin zorluklarının yanı sıra güzelliklerinin de olduğunu anlattı.

Erkeklerin hayvanları otlattığını, kadınların ise sağarak elde ettikleri sütü peynire dönüştürdüğünü ifade eden Sala, hazırladıkları peynirleri soğutma depolarında koruduklarını aktardı.

Peynirin kış mevsiminde tüketildiğini dile getiren Sala, "Müşteri olduğunda satıyoruz. Kilogram fiyatı 35-50 lira arasında değişiyor." dedi.

Bahar Sala ise sıcak yaz günlerini yaylada geçirdiklerini, serin havası nedeniyle yaylada yaşamın güzel olduğunu belirtti.

Sağdıkları sütü kaynatıp, peynir yaptıktan sonra tulumlara doldurduklarını anlatan Sala, "Günde 500 keçi sağıyor, sütü peynir yapıyor, tulumlara koyup, satıyoruz. Tulum peyniri diğer peynirlere göre daha güzel. Kış için saklıyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
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