Sason-Kozluk bağlantı yolu ulaşıma açıldı Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Batman’ın Sason ile Kozluk ilçeleri arasındaki bağlantı yolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşma açıldı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Batman’ın Sason ile Kozluk ilçeleri arasındaki bağlantı yolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşma açıldı.

Yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapalı olan Sason’a bağlı Kayabaşı Mahallesi ile Kozluk’a bağlı Geçitaltı, Höv ve Armutlu köyü istikametinden geçen ara bağlantı yolunun açılması için İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 3 günlük çalışmaların ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.