İznik'te köylüleri şaşkına çeviren hortum: "Bunu da gördük" İznik'e bağlı Kaynarca köyünde hortum meydana geldi. köylüler, "İznik’te hortum nedir bilmezdik. Onu da gördük" diyerek şaşkınlıklarını ifade ettiler.

Bursa’nın İznik ilçesi Kaynarca köyünde dün öğle saatlerinde köy kahvehanesinde oturan vatandaşlar, aniden beliren hortum karşısında hemen cep telefonu kamerasıyla kayda girdiler. O anları kaydeden köylüler, metrelerce yüksekliğindeki toz bulutu halindeki hortumu izlediler. Zarar yol açmadı Meydana gelen hortumun herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi.

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