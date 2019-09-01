İznik'te köylüleri şaşkına çeviren hortum: "Bunu da gördük"
İznik'e bağlı Kaynarca köyünde hortum meydana geldi. köylüler, "İznik’te hortum nedir bilmezdik. Onu da gördük" diyerek şaşkınlıklarını ifade ettiler.01 Eylül 2019 Pazar 08:41
Bursa’nın İznik ilçesi Kaynarca köyünde dün öğle saatlerinde köy kahvehanesinde oturan vatandaşlar, aniden beliren hortum karşısında hemen cep telefonu kamerasıyla kayda girdiler.
O anları kaydeden köylüler, metrelerce yüksekliğindeki toz bulutu halindeki hortumu izlediler.
Zarar yol açmadı
Meydana gelen hortumun herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi.
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