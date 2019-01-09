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Şaşkına çeviren olay... Çiğ köfte paketlerinden çıktı!

Adıyaman'da jandarma ekipleri çiğ köfte paketlerine gizlenmiş çok sayıda mermi, fişek ve saçma ele geçirdi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 06:38
Şaşkına çeviren olay... Çiğ köfte paketlerinden çıktı!

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesi otogarında plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste bomba arama köpeği "Badem" ile arama yapan ekipler, çiğ köfte paketlerine gizlenmiş 343 tabanca fişeği, 50 av fişeği dip kapsülü ve 1 kilogram av tüfeği saçması ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

 

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 06:58
  1. çiğ köfte
  2. mermi
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