Şaşkın bakışlara aldırmadan bankta dakikalarca güneşlendiler Marmaris’te turist oldukları tahmin edilen iki kişi, bankta oturup güneşlendi.

Marmaris’te turist oldukları tahmin edilen iki kişi, bankta oturup güneşlendi. Sokaktan geçenlerin şaşkın bakışlarına aldırmayan iki kafadar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Yurdun birçok kesiminde soğuk hava etkili olurken Marmaris’te güneşli hava hakim. Hava sıcaklığının 17 derece olduğu ilçede güneşli havanın tadını çıkaranlar da oldu. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bankta oturan iki kişi caddede yürüyenlerin şaşkın bakışlarına aldırmadan dakikalarca güneşlendi. Turist olduğu tahmin edilen kişiler Marmaris Körfezi manzarasında güneşin tadını çıkardı. İki kafadar güneşlendikten sonra kıyafetlerini giyip bölgeden uzaklaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.