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SASKİ’de 32 stajyer öğrenci istihdam edildi

SASKİ bünyesinde staj yapan 20 farklı bölümden 49 öğrenciye yönelik olarak oryantasyon eğitimi düzenlendi.

14 Mart 2019 Perşembe 16:35
SASKİ’de 32 stajyer öğrenci istihdam edildi

SASKİ bünyesinde staj yapan 20 farklı bölümden 49 öğrenciye yönelik olarak oryantasyon eğitimi düzenlendi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, kurum bünyesinde staj yapan öğrencilere yönelik olarak oryantasyon eğitimi gerçekleştirdi. Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Kadir Öztürk tarafından verilen eğitime 49 öğrenci katıldı. 3+1 ve 7+1 eğitim modellerinin öğrenciler için iş hayatına ciddi bir ön hazırlık imkanı sağladığını söyleyen İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Zeki Koç, yeni eğitim modelinin öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak 2006’dan itibaren 32 stajyer öğrenci istihdam ettiklerini ifade etti.



Koç, “Şu anda 20 farklı bölümden kendi alanlarına uygun birimlere yerleştirilen arkadaşlarımızın stajları sürüyor. Bizler stajyer arkadaşlarımızı kurumumuza girdikleri andan itibaren iş arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Süreçlerde aktif bir şekilde rol almalarını sağlıyor, kendilerine sorumluluklar veriyoruz. Sonuç itibariyle kendi gayretlerine de bağlı olarak daha donanımlı bir şekilde kurumumuzdan ayrılıyorlar. Ayrıca personel eksiğimiz bulunan birimler için 2006 yılından itibaren kurumumuz bünyesinde stajyer öğrenciler arasından 32’sini personelimiz olarak istihdam ettik. Öğrencilerimize yaz dönemi için de staj imkânı sağlayacağız. Başvurular 15 Nisan 2019’dan itibaren resmi web sayfamız üzerinden online olarak yapılabilecek” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:35
  1. Sakarya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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