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SASKİ tarafından öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor

SASKİ tarafından düzenlenen Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri Karasu Sezi Eratik Ortaokulu ve Karasu İmam Hatip Ortaokulu ile devam etti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:57
SASKİ tarafından öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor

SASKİ tarafından düzenlenen Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri Karasu Sezi Eratik Ortaokulu ve Karasu İmam Hatip Ortaokulu ile devam etti.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından düzenlenen Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri Karasu Sezi Eratik Ortaokulu ve Karasu İmam Hatip Ortaokulu ile devam etti. Suyun musluklara ulaşırken geçirdiği aşamalar, atıksuların arıtılması, suyun gücünden yararlanılarak enerji üretilmesi ve su tasarrufunun önemi gibi başlıklara ilişkin bilgiler animasyonlar, çizgi filmler ve çeşitli görseller aracılığıyla öğrencilere aktarıldı. SASKİ eğitimcileri öğrencilerin merak ettikleri sorulara da cevap verdi. Eğitim sonunda Gönüllü Su Müfettişi ilan edilen öğrencilere SASKİ tarafından hazırlanan eğitim çantaları hediye edildi.



Suya yönelik bilinç oluşturma çabalarının önemini vurgulayan Karasu Sezi Eratik Ortaokulu Rehber Öğretmeni Büşra Özten, “Bu eğitimin öğrencilerimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerle kurulan iletişim son derece başarılıydı. Anlatım da son derece basit ve anlaşılabilir düzeydeydi. Bir sorunla tam anlamıyla karşı karşıya kalındığında onu aşmak çok daha zor oluyor. Bu nedenle su tasarrufu bilincinin şimdiden öğrencilere aşılanıyor olması önemli bir artı. Su bizim musluklarımıza ulaşıyor ve kullandığımız sular bir şekilde evimizden alınarak uzaklaştırılıyor. Bilinçli Su Kullanımı Eğitimi sayesinde yüzeysel olarak bilgi sahibi olduğum bir konuyla ilgili olarak ben de teknik ve önemli bilgiler edindim. Artık suyu daha bilinçli kullanacağım” diye konuştu.



Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Şeref Çiftçi ise yaptığı açıklamada, “Bu güzel eğitim için SASKİ’ye çok teşekkür ediyoruz. İşin içindeki profesyoneller tarafından eğitsel araçlar yardımıyla okulumuzda gerçekleştirilen bu eğitim sadece öğrencilerimiz için değil, bizler açısından da son derece faydalı oldu. Ben en sağlıklı suyun çeşme suyu olduğunu düşünenlerdenim. Doldurulup bekletilen ve plastik şişelerde korunan suların sağlıksız olduğunu kanaatindeyim. Açıkçası bu eğitim ve SASKİ’nin musluklara temiz su ulaştırma noktasındaki çaba ve çalışmalarını öğrenince düşüncelerimde haklı olduğumu görmüş oldum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:57
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