Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından gerçekleştirilen kurum içi eğitimler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından gerçekleştirilen kurum içi eğitimler devam ediyor. Son olarak ‘İleri Düzey Excel Eğitimi’ düzenlediklerini söyleyen İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Zeki Koç, “Office uygulamalarının ve özellikle de Excel’in etkin kullanımı hem işlerin hızlanması, hem de karışıklıkların önlenmesi noktasında ciddi faydalar sağlıyor. Bizler de teknolojinin tüm imkanlarından en iyi şekilde yararlanmaya çalışan bir kurum olarak personellerimizin bu alandaki yetilerini daha üst seviyelere taşımak için eğitimler düzenliyoruz” diye konuştu.

"12 eğitim düzenlemiş olduk"

İleri Düzel Excel Eğitiminde de mentörlük uygulamasından yararlandıklarını söyleyen Koç, “140 personelimize yönelik olarak mentörlerimizce gerçekleştirilen eğitimle personellerimizin Excel’i daha etkin kullanma, tablo oluşturma, raporlama, grafik hazırlama ve makroları kullanma konularında yetkinliklerini arttırmayı amaçladık. Eğitim sonunda gerçekleştirdiğimiz ankette memnuniyet oranı yüzde 90 seviyesinde gerçekleşti. Mentörlük uygulamalarını başlattığımız 4 aylık süre zarfında 990 personelimize 12 eğitim düzenlemiş olduk. Kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren bir kurum olmamızın temelinde eğitime verdiğimiz bu önem yer alıyor. Personellerimize yönelik olarak düzenlediğimiz eğitimlerle vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini her geçen gün daha da arttırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.