SASKİ tarafından düzenlenen eğitimler sürüyor

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimler sürüyor.

Bu kapsamda son olarak az tehlikeli sınıfta bulunan 440 personele yönelik olarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince üç yılda bir verilmesi zorunlu olan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlendi. Bir hafta süren eğitimlerde personellere alanında uzman eğitmenler tarafından Temel Afet Bilinci, İş Sağlığı ve Yangından Korunma dersleri verildi. Eğitimlerin sonunda yapılan sınavlar neticesinde personeller sertifika aldı.

SASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Aktif çalışan bir kurum olarak personellerimizin iş güvenliklerine büyük önem veriyoruz. Çalışanlarımızın evlerine sağ salim dönmeleri en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik eğitimlerimizi aksatmıyoruz. Çünkü kaza temenni ederek değil tedbir alarak önlenir” denildi.