Fransa'dan Türkiye'ye F-35 desteği

Washington yönetiminin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle gündeme getirdiği F-35 şantajlarına Avrupa'dan tepki geldi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ABD'nin F-35 konusunda uygulayacağı yaptırım tehditlerini yanlış bulduklarını söyledi.

Parly, "NATO’nun dayanışma gücünün bu veya şu ekipmanı almakla koşullandırılması anlayışından kaygılıyım. İttifak koşulsuz olmalı yoksa ittifak olamaz. NATO dayanışması 5. maddeye dayanıyor, F-35 maddesine değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den ABD'ye net cevap: S-400'den vazgeçmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 konusunda Türkiye'ye F-35 yaptırımlarını gündeme getiren ABD'yi geçtiğimiz günlerde uyarmıştı.

Erdoğan, "Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır" demişti.

Erdoğan, şu ifadelere yer vermişti:

"Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır. Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır. Bu konunun, ne NATO ne F35 projesi ne ABD'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor. İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de akliselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz."

Türkiye neden bir hava savunma sistemi alıyor?

ABD'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, kendi hava savunma sistemlerini satın alma yoluna gitti. Türkiye, ABD'nin Patriotların teknik özelliklerini paylaşmayı reddetmesi ve sistemin yüksek maliyeti nedeniyle, Rusya'nın cazip teklifini değerlendirerek S-400 satın almaya karar verdi. Günümüzün en önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 sistemiyle ilgili anlaşmayı yapan Türkiye, hava sahasını olası tehditlerden korumayı ve modern savunma sistemlerini güçlendirerek güvenliğini tesis etmeyi amaçlıyor.

Türkiye, balistik füze tehdidine karşı hava ve füze savunma sisteminin takviye edilmesi amacıyla NATO'dan talepte bulunmuş, bu kapsamda, 2013'ten itibaren müttefik ülkeler tarafından Adana'da Patriot, Kahramanmaraş'ta SAMP-T hava savunma sistemi konuşlandırılmıştı.

Bu geçici çözümün, Türkiye'nin hava savunma ihtiyacının karşılanmasında yetersiz kaldığı değerlendirilerek, stratejik ihtiyaç olan ve başka bir ülkenin inisiyatifine bırakılamayacak kadar önem taşıyan hava savunma sisteminin üretilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda Türkiye, uzun menzilli hava savunma sisteminin milli imkanlarla tasarlanıp üretilmesine ilişkin projelerin yanı sıra farklı ülkelerden hava ve füze savunma sistemi tedarikine de olumlu yaklaştı.

Türkiye neden S-400 almak istiyor?

Hava sahası güvenliğini önceleyen Türkiye, ilk olarak acil ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Rusya'nın cazip teklifine olumlu yanıt vererek, Rus üretimi ileri teknoloji S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikini gündemine aldı.

Türkiye, günümüzde en önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 sistemlerini satın alarak, hava sahasını muhtemel tehditlerden korumayı ve modern savunma sistemlerini güçlendirerek güvenliğini sağlamayı hedefliyor.