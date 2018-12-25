Meral Akşener, Cumhurbaşkanını tehdit eden Metin Akpınar’ı savundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, tetikçi Halk TV’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tehditvâri sözlerle saldıran Metin Akpınar’ı savundu.

“Ayağından asarlar” sözünü ‘tehdit’ olarak niteledi

Akşener şunları söyledi:

“Kıymetli bir sanatçımızın, bir televizyon ekranındaki yorumundan, 'Beni asacaklar' gibi bir sonuç çıkarıp nifak üretmek, devlet yönetenlere yakışmaz. Bir Cumhurbaşkanı, kendini eleştirenlerin de Cumhurbaşkanıdır. Bir Cumhurbaşkanı, ülkesinin gazetecisini, sanatçısını hedef göstermez. Savcılık soruşturma açmadan 5 saat önce, ‘Bakın şimdi yargıda hesap veriyorlar’ diyerek, açık edip, adaleti rencide etmez. Cumhurbaşkanı milleti birleştirir. Sizden beklenen de budur, göreviniz de budur.”