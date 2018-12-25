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Meral Akşener, Cumhurbaşkanını tehdit eden Metin Akpınar’ı savundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tehditvâri sözlerle saldıran Metin Akpınar’ı korudu, yaşananların “devlet yöneticilerine yakışmadığını” savundu.

25 Aralık 2018 Salı 14:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, tetikçi Halk TV’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tehditvâri sözlerle saldıran Metin Akpınar’ı savundu.

“Ayağından asarlar” sözünü ‘tehdit’ olarak niteledi

Akşener şunları söyledi:

Kıymetli bir sanatçımızın, bir televizyon ekranındaki yorumundan, 'Beni asacaklar' gibi bir sonuç çıkarıp nifak üretmek, devlet yönetenlere yakışmaz. Bir Cumhurbaşkanı, kendini eleştirenlerin de Cumhurbaşkanıdır. Bir Cumhurbaşkanı, ülkesinin gazetecisini, sanatçısını hedef göstermez. Savcılık soruşturma açmadan 5 saat önce, ‘Bakın şimdi yargıda hesap veriyorlar’ diyerek, açık edip, adaleti rencide etmez. Cumhurbaşkanı milleti birleştirir. Sizden beklenen de budur, göreviniz de budur.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:00
  1. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  2. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  3. TBMM
  4. Metin Akpınar

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL23 dk önce
    Yav bunların neresi kıymetli neresi sanatçı hepsi karthoroz yamuk yumuk eçiş büçüş mahluk.içleride zihinleride dış görünüşleri gibi.Devlet yöneticilerine yakışmayormuş. Kıymatli sanatçılara yakışayormuş muşMeral teyzeleri de yetişti
  • abdullahabdullah25 dk önce
    Doğru söylemiş.
  • akifakif36 dk önce
    Yağlı kazıga oturmaya alışkın
  • YücelYücel38 dk önce
    Allah bu ülkeyi chp, hdp ve ip gibi kendini parti zannedenlerin şerrinden korusun.
  • TokatlıTokatlı40 dk önce
    Ayni mihvalde Erol Ozkasnak icinde gecerlimioda sanatci degil ama askerdi ata sozu neydi .....
  • Adnan Candan Adnan Candan 42 dk önce
    Bu kadının neyin kafasını yaşıyor iyice tozutmuş vaziyette.Beyinin sağ ve sol tarafı uyumu fena bozmuş.Bi an önce gidip bi nöroloji uzmanına kendini göstermesi lazım.Yada hocası şarlatana bi üfletsin kendini.Bunlar nasıl parti başkanı oluyor anlamıyorum.Bizim dinlediğimiz yada okuduğumuz bunlarla taban tabana nasıl oluyorda tamamen farklı anlam ifade ediyor.Ya adam kendileri gibi düşünmeyenleri alanen tehdit ediyor bunu nasıl okuyorlar anlanak hakikaten güç.Bunlara nasıl eleştiri diyebiliyorlar.Ya gelip bu kadın gibileri ipe götürseler acaba hala eleştiri hakkı diyebileceklermi.Bunları böyle görenlerin akıbetlerini hiçmi hatırlamıyorlar. İşte en son Mısırın seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi.Bunlar öldürmeyi de her halde eleştiri katagörüsüne sokacaklar.Bunlar insanlık için luzumsuz insanlar vesselam.
  • saddisaddi54 dk önce
    bu karıya da idam cezası verin. hakimlere sesleniyorum
  • cccccc58 dk önce
    Maral hadi işine kızım kocana yemek hazırla erkek işine karışma olur mu?
  • haydahayda1 sa önce
    iyi oz aman sidikli senide adnan menderes gibi sallandırsınlar sende hoş gör ne diyon sen gergedan t..eği...
  • ÖmerÖmer1 sa önce
    Sanatcıysa sanat yapsın
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    FETÖcülerin dolduruşuyla Başbakan Olacammmm, 15 inden sonra çok şeyyy değişeeecekkk diye böğürdüğü için bunu bacağından asmadıkları için böyle rahat rahat atıp tutuyor. Ne diyeyim hükümetimiz kendi yapmadıklarını-yapamadıkları-yapmaya yanaşmadıkları yüzünden bu ahlaksız simsarların laflarına da müstehak oldu!

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