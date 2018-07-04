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Şaşırtan Türkiye çıkışı! 'Avrupa'da bile...'

AKPM Türkiye Raportörü Mikko, 24 Haziran seçimlerinde yapılan yüzde 88'lik katılım oranının, hiçbir Avrupa ülkesinde ve hatta dünyada bile görülme oranının çok az olduğunu belirtti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:34
Şaşırtan Türkiye çıkışı! 'Avrupa'da bile...'

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye Raportörü Marianne Mikko, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DÜNYADA BİLE KOLAY KOLAY GÖREMEYECEĞİMİZ BİR ORAN"

Alman basınına konuşan Estonyalı sosyal demokrat parlamenter Mikko, Türkiye'nin diktatörlüğe kaydığını söyleyenlere katılmadığını ifade ederek, "Türkiye'deki geleneksel demokrasiyi Rusya'dakiyle kıyaslamak hata olur. Seçimlere yüzde 88'lik katılım oranı, hiçbir Avrupa ülkesinde, hatta dünyada bile görmenin kolay olmadığı bir orandır" dedi.

Seçimi Diyarbakır'da takip ettiğini belirten Mikko, "Seçim gözlem misyonumuz güzel geçti. AKPM olarak değişik siyasi gruplardan 35 parlamenterle yerinde gözlemledik. Türk hükümeti ve görüştüğümüz tüm Türklerle uyum içinde çalıştık. Bizlere çok yardımcı oldular" dedi.

HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMEDİ

Yaptığı pozitif açıklamalarla Batı'nın yanlı ve yanlış Türkiye algısının ötesine geçen Mikko, "huylu huyundan vazgeçmez" dedirtircesine eteğindeki ezber cümleleri ortaya dökerek, seçim sürecinde yersiz eleştirilere maruz kalan TRT'yi hedefine almaktan geri durmadı.

AKPM Türkiye Raportörü Mikko, aksi ispatlanmış olmasına rağmen CHP'nin mağlup cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından hedef gösterilmeye devam edilen TRT'nin AK Parti yanlısı bir yayın yaptığını iddia etti.

4 BENZEMERZLER'LE AĞIZ BİRLİĞİ

4 Benzemezler İttifakı'nın temel buluşma noktası olan "Demirtaş'ın serbest bırakılması" konusuna da değinen sosyal demokrat parlamenter Mikko, "Seçimler yapıldı, kazananlar belli. İlk olarak, söz verildiği gibi OHAL'in kaldırılmasını ve Selahattin Demirtaş gibi tutukluların serbest bırakılmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:34
  1. Diyarbakır
  2. Türkiye
  3. Avrupa

YORUM YAZ

  • AHMETAHMET1 sa önce
    Elbette dünyada bile göremezsiniz. Çünkü Türkiyede bir savaş var.Anadolu halkı ile ülkeyi pazarlamak isteyenler arasında. Halk ülkesine sahip çıkmak için sandıklara koştu.
  • neconeco1 sa önce
    AVRUPA DA DEMOKRASİ VAR MI Kİ GÖRESİNİZ KİMİNİZ FAŞİST KİMİNİZ KOMÜNİST KİMİNİZ DİNSİZ KİMİNİZ UŞAKSINIZ TABİKİ GÖREMEZSİNİZ ÖYLEYSE ÇENENİZİ KAPATIP BİR DAHA O BOŞ DEMOKRASİ NUTUKLARINIZI KENDİ KENDİNİZE ATARSINIZ MERAK ETMEYİN DÜNYANIN TEK DEMOKRAT LİDERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE TEK ÜLKESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR İÇİMİZDEKİ VATAN HAİNLERİNE RAĞMEN
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