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Şaşırtan tablo! 5 parti de 8 ilden vekil çıkardı

24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonucuna göre TBM'de grup kurmaya hak kazanan 5 partinin tamamının temsil edildiği il sayısı 8 oldu.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:42
Şaşırtan tablo! 5 parti de 8 ilden vekil çıkardı

8 büyükşehirden AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti milletvekili çıkardı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin'den 5 parti de TBMM'de temsil edilecek.

İstanbul, TBMM'ye AK Parti'den 43, CHP'den 27, HDP'den 12, İYİ Parti ve MHP'den 8'er milletvekili gönderdi. Ankara'nın AK Parti'den 15, CHP'den 10, MHP ve İYİ Parti'den 5'er, HDP'den 1 milletvekili oldu. İzmir'in CHP'li 14, AK Parti'li 8, HDP, MHP ve İYİ Partili 2'şer milletvekili TBMM'de yer aldı. Adana'yı AK Parti'li 5, CHP'li 4, MHP, HDP ve İYİ Parti'li 2'şer, Antalya'nın AK Parti'li 6, CHP'li 5, İYİ Partili 3, MHP ve HDP'li 1'er, Gaziantep'i AK Parti'li 8, CHP ve MHP'li 2'şer, İYİ Parti ve HDP'li 1'er, Kocaeli'nin AK Parti'li 7, CHP'li 3, MHP, HDP ve İYİ Partili 1'er, Mersin'i AK Parti'li 4, CHP'li 3, MHP, HDP ve İYİ Partili 2'şer milletvekili temsil edecek. 

Seçim sonuçlarında 6 ilde de 4 partinin temsili sağlandı. Hatay ve Şanlıurfa'da İYİ Parti dışındaki, Konya, Sakarya, Samsun ve Eskişehir'de HDP dışındaki diğer partilerden TBMM'de milletvekilleri yer aldı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 14:42
  1. Şanlıurfa
  2. Samsun
  3. Sakarya
  4. Konya
  5. Kocaeli
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Mersin
  9. Hatay
  10. Gaziantep
  11. Eskişehir
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. Adana
  15. AK PARTİ
  16. MHP
  17. chp
  18. HDP
  19. vekil sayısı
  20. 24 haziran seçimleri

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