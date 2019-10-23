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DİŞSİAD Genel Sekreteri Erkan Uçar: Türkiye'de hanelerin yüzde 50’sine diş macunu girmiyor

Türkiye'de hanelerin yüzde 50’sine diş macunu girmediğini söyleyen DİŞSİAD Genel Sekreteri Erkan Uçar, 4 kişiye 1 adet diş fırçası düştüğünü belirtti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:19
DİŞSİAD Genel Sekreteri Erkan Uçar: Türkiye'de hanelerin yüzde 50’sine diş macunu girmiyor

Hanelerin sadece yarısına diş macununun girdiği Türkiye'de kişi başına düşen diş macunu tüketimi yılda 100 gram iken, tüketim İspanya'da 155, İtalya'da ise 270 gramı buluyor. Gelişmiş ülkelerde yılda ortalama 2 defa diş hekimine gidilirken, Türkiye'de nüfusun yüzde 43'ü son 1 yıldır diş hekimine hiç gitmiyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) Genel Sekreteri Erkan Uçar, 500 milyon dolar olan sektör büyüklüğünün 5 milyar dolara çıkabileceğini belirtti. .

2025 yılına kadar sektörün 10 kat büyümesini beklediklerini söyleyen Uçar, 30 bin olan diş hekimi sayısının 60 bine çıkacağını, sağlık turizminin de artacağını dile getirdi. Ağız ve diş sağlığında estetik kaygıların ön plana çıktığını anlatan Uçar, toplam talebin yarısına yakınının da estetikten geldiğini aktardı.

Devlet desteği sadece Türkiye'de

Dünyada diş sağlığına devlet desteğini sadece Türkiye'nin verdiğini belirten Uçar, bu nedenle dünya genelinde çok büyük bir potansiyel olduğunu kaydetti. Tahmini dünya pazar büyüklüğünün 50 milyar dolar civarında olduğunu ifade eden Uçar, yabancıların Türkiye'ye hem diş tedavisi hem de gezme amaçlı geldiğini söyledi.

Diş sağlığında kullanılan malzemeler, Türkiye'nin ne denli ithalata bağımlı olduğunu gözler önüne seriyor. Diş dolgularında kullanılan dolguların, kanal eğelerinin bile ithal olduğunu anlatan DİŞSİAD Genel Sekreteri Erkan Uçar, bu nedenle kendi şirketi Öncü Dental ile yerli üretime odaklandıklarını kaydetti. 8.5 milyon TL yatırımla Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli kompozit dolgu malzemelerini üretme aşamasında olduklarını dile getiren Uçar, ürettikleri ürünleri ihraç edeceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:19
  1. Diş Macunu
  2. sağlık
  3. Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD)
  4. Erkan Uçar

YORUM YAZ

  • ŞahinŞahin18 sa önce
    Diş macunlarının çoğu kanserojenKullanmayın
  • yazıYORUMyazıYORUM20 sa önce
    Demek ki Türkiye de ailelerin yarısı Florür belasından korunuyor. Florür ün ne menem bir kimyasal olduğunu araştıran bir yazı paylaşırsanız hem okurlarınızı bu illet şeyden korur hemde bu pisliği kullanan ülkenin geriye kalan %50 lik kesimini uyarmış olursunuz.

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