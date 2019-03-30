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Başkan Erdoğan’dan inanılmaz seçim çalışması! 50 günde 89 miting yaptı

Türkiye yarın yapılacak 31 Mart yerel seçimlerini heyecanla beklerken siyasi parti liderleri de son mitinglerini bugün propaganda yasakları ile birlikte bitiriyor. Başkan Erdoğan, 50 günde toplam 89 miting yaparak inanılmaz bir efor sarf etti.

30 Mart 2019 Cumartesi 07:53
Başkan Erdoğan’dan inanılmaz seçim çalışması! 50 günde 89 miting yaptı

Bu dönemki yerel seçimde de en çok miting yapan lider yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, 8 Şubat'ta startını verdiği mitinglerini bugün İstanbul'da tamamlayacak. Kimi zaman günde 3 şehire kimi zaman ise 1 günde 8 ilçeye giden Erdoğan, 50 günde toplam 89 miting yaptı.

Erdoğan'ın yoğun mesaisi

Erdoğan, bu süre içinde 57 il başta olmak üzere 32 ilçede vatandaşla buluştu. Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile de İzmir, Ankara ve İstanbul'da ortak mitinge katıldı.

Erdoğan, en yoğun mesaisini dün yaptı. Dün İstanbul’da 8 ilçede halka seslenen Erdoğan, bugün de 6 ilçede vatandaşla buluşacak. Erdoğan seçim mitinglerinin yanı sıra dev yatırımların açılışlarına da katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 07:53
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Erdoğan
  5. miting
  6. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  7. seçim

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