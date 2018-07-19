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Şaşırtan mangal yasağı! Uymayan ceza alacak

İsveç'in üç bölgesi Jamland, Dalarna ve Gavleborg'da 80'e yakın bölgede yangın çıkması nedeniyle ülkede mangal yapmak yasaklandı. Yasağa uymayanlar cezalandırılacak.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:16
Şaşırtan mangal yasağı! Uymayan ceza alacak

İsveç’te çıkan orman yangınları halen kontrol altına alınamamasından dolayı tüm ülkede mangal yapmak yasaklandı. Mayıs ayından bu yana hava sıcaklığı ve kuraklık orman yangınlarına sebep oluyor. Mangal yasağını dinlemeyip yapıldığı takdirde ise ilk önce ağır para cezası ikinci seferde hapis cezası verilecek.

İsveç devlet televizyonu yangın bölgelerinde verici antenlerin yanmasından dolayı bu üç bölgede yayın yapılamadığını belirtti.

Öte yandan, İskandinavya son 66 yılın en sıcak yaz mevsimini yaşıyor. Hava sıcaklığının bugünlerde 30 derecenin üzerinde olmasından dolayı yılda 6 sefer Akdeniz ülkelerine seyahat eden İsveçliler tatillerini ülkelerinde geçiriyorlar.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:16
  1. İsveç
  2. Mangal Kömür
  3. Yasak

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