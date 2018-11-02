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Şaşırtan görev! "Phillip Cocu'nun yeni adresi belli oldu"

Fenerbahçelilere kan ağlatan Phillip Cocu'nun, Meksika Milli Takımı'nı çalıştırması gündeme geldi.

02 Kasım 2018 Cuma 15:29
Şaşırtan görev! "Phillip Cocu'nun yeni adresi belli oldu"

Ankaragücü maçının ardından Fenerbahçe'de görevine son verilen Phillip Cocu'nun yeni adresi bir milli takım!..

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Phillip Cocu için inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Hollandalı çalıştırıcının Meksika Milli Takımı’nın başına geçebileceği öne sürüldü.

​Milliyet'in haberine göre, taraflar arasında kontak kurulduğu da belirtildi. Meksika Futbol Federasyonu’nun yeni bir teknik adam arayışında olduğu, sarı-lacivertli ekiple yollarını ayıran deneyimli teknik adamın adaylardan biri olduğu bildirildi.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Phillip Cocu’nun, PSV Eindhoven’dan eski öğrencisi olan ve Meksika Milli Takımı forması giyen Lozano ile de tekrar bir araya geleceğine dikkat çekildi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 15:29
  1. Ankara
  2. Meksika
  3. Philip Cocu
  4. Fenerbahçe

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