  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
'İstanbul depremi' için dikkat çeken açıklama: Kartal'daki deprem göstermiştir ki...
Ölüme terk edilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Koronavirüsün kökeni hakkında yeni açıklama
Fenerbahçe'de Ali Koç'u rahatlatan gelişme! Aday olamadı
Korona Virüs Şaşırtan araştırma: Koronavirüsün 25 bin yıl önce de var olduğu tespit edildi
Korona Virüs

Şaşırtan araştırma: Koronavirüsün 25 bin yıl önce de var olduğu tespit edildi

ABD'de yapılan bir araştırmada, COVID-19 izlerinin 20 bin yıl önceki Doğu Asya topluluklarında görüldüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 23:53:00 - 2021-06-24 23:58:09
Şaşırtan araştırma: Koronavirüsün 25 bin yıl önce de var olduğu tespit edildi

Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 20 bin yıl önce Doğu Asya'da, bugün yaşayan insanların DNA'sında evrimsel iz bırakacak kadar etkili bir COVID-19 salgını yaşandığı öne sürüldü.

Araştırmada, bulguların, antik koronavirüsün söz konusu bölgede yıllarca etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Çalışmaya öncülük eden, Arizona Üniversitesinden evrimsel biyolog David Enard, "Bu bizi endişelendirmeli. Şu anda olan salgın, nesiller ve nesiller boyu devam ediyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Enard ve araştırmaya katılan diğer bilim insanlarının, mevcut koronavirüslerin genlerine bakmak yerine, virüsü taşıyan insanların DNA'sı üzerindeki etkilerini araştırdıkları ve nesiller boyunca virüslerin, insan genomunda muazzam miktarda değişime neden olduğunun tespit edildiği iddia edildi.

Araştırmada, virüslerin ve insanların birbirlerine karşı geliştirdikleri mutasyonları kendilerinden sonraki nesillere aktardığına işaret edilerek, bilim insanlarının virüslerin tarihini yeniden yapılandırmak için bu genetik varyasyon kalıpları içinde insan genomunu inceledikleri vurgulandı.

Doğu Asya topluluklarında tespit edildi

Doğu Asya topluluklarında bu genlerin 42'sinin baskın bir versiyona sahip olduğunu tespit eden bilim insanlarının, bu bulguları, o bölgedeki insanların antik koronavirüslere adapte olduklarının güçlü bir işareti olarak gördükleri ifade edildi.

"Virüs 20-25 bin yıl önce de vardı"

Araştırmada, tüm bu genlerin virüs karşıtı mutasyonlarını, 20 ila 25 bin yıl önce büyük olasılıkla birkaç yüzyıl boyunca geliştirdiği tahmininde bulunulurken, şaşırtıcı olanın ise o zamanlarda avcı-toplayıcı olan Doğu Asyalıların yoğun topluluklar halinde yaşamadıkları halde virüsün nasıl bu kadar yayıldığı sorusu olduğu aktarıldı.

Kaynak: Dünya

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay