Şaşırtan açıklama: Tahran'da her ay 10 mumya yapılıyor

İran’ın başkenti Tahran’ın Adli Tıp Kurumu Başkanı Mesud Kadıpaşa, Tahran’da ayda ortalama 10 cesedin vefat eden kişinin yakınlarının talebi üzerine mumyalandığını belirtti.

Yerel medyaya açıklama yapan Kadıpaşa, "Vefat eden kişinin ailesinin talep etmesi durumunda mumyalama işlemi Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştiriliyor" dedi.

Kadıpaşa, Tahran’da ayda ortalama 10 cesedin mumyalandığını anlattı. Mumyalanan cesetlerden birçoğunun Asya ve Avrupa ülkelerine ait olduğunu aktaran Kadıpaşa, İran’da mumyalama işleminin diğer ülkelere göre daha düşük maliyetli olduğunu belirterek, "Bu işlem şu anda yaklaşık 3 milyon tümene (resmi kurla yaklaşık 700 dolar) mal oluyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA