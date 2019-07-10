"SASA'nın Yumurtalık'taki yatırımlarına ortak alabiliriz"

İSTANBUL (AA) - Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, SASA olarak Yumurtalık'ta yapacakları yatırımı 5 ana şirkete böleceklerini belirterek, "Gelecekte bu şirketlere yerli ya da yabancı ortak alabiliriz." dedi.

Erdemoğlu, holdingin kuruluşu SASA'nın hedeflerini paylaşmak üzere düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 1966 yılında kurulan şirketin yeni yatırım kararlarıyla birlikte yaşadığı büyüme sürecini anlattı.

2018 yılında yıllık 350 bin ton olan kapasitelerini, bu yıl 700 bin tona çıkardıklarını aktaran Erdemoğlu, geçen yıl 450 milyon dolar olan cirolarının bu yıl ise 786 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Erdemoğlu, Türkiye ve dünyanın en büyük makine halı üreticisi konumunda bulunduklarını ifade ederek, "Merinos, Rusya'daki tesisi ile birlikte bugün dünyada üretilen makine halısının yüzde 5'ini üretmektedir. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde dünyadaki pazar payımızı yüzde 7'ye çıkartmayı hedefliyoruz." dedi.

Dünyadaki en büyük mağazalar zincirlerinin Merinos'un müşterisi olduğuna işaret eden Erdemoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merinos, üretiminin yüzde 85'ini ihraç ediyor. 2015 yılında SASA'yı aldık. Aldığımızda cirosu 400 milyon dolardı. Aldıktan 1,5 yıl sonra yatırımlara başladık. Bu yatırımlardan bir tanesi; dünyada tek bünye altında bulunan yıllık 350 bin tonluk elyaf tesisimiz üretime başladı. Şu anda ise diğer yatırımlarımızın inşaatı hızlı bir şekilde devam etmekte. Bunlar Haziran 2020'de tamamlanacak. Tamamlandığında, 2015'te 400 milyon dolar olarak devraldığımız SASA'nın cirosu 2021 yılında 1,9 milyar dolara ulaşacak."





- "Türkiye'nin cari açığına 12-15 milyar dolar katkı sağlayacak"





İbrahim Erdemoğlu, Adana-Yumurtalık'ta petrokimya yatırımına başladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın bilgi ve destekleri sayesinde bölgede 6,8 milyon metrekare arazi tahsis edildi. Bu araziyle birlikte çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Yumurtalık'a 2031 yılına kadar 11,8 milyar dolarlık yatırım yapacağız." şeklinde konuştu.

Bu yatırımların sonunda ülkenin cari açığına yıllık 5,2 milyar dolar katkı sağlayacaklarını vurgulayan Erdemoğlu, dolaylı olarak ise Türkiye'nin cari açığına 12-15 milyar dolar katkı sağlayacakları öngörüsünde bulundu.

Erdemoğlu, ÇED raporunun ekim ayında tamamlanacağına işaret ederek, kamulaştırma kararının ardından 2020 yılında SASA'nın ihtiyacı olan 1,5 milyar dolarlık PTA ve MEG ham maddesinin üretimine başlayacaklarını bildirdi.





- "Aldığımızdan bu yana SASA hisseleri 8 kat büyüdü"





Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdemoğlu, SASA olarak Yumurtalık'ta yapacakları yatırımı 5 ana şirkete böleceklerini belirterek, gelecekte bu şirketlere yerli ya da yabancı ortak alabileceklerini söyledi.

SASA'nın yatırımına dünya çapında 7 kuruluşun ortak olmak istediğini ifade eden Erdemoğlu, bunların 3 tanesinin Japonya, 2 tanesinin Güney Kore, birinin Kuveyt ve diğerinin de Avrupa'dan şirket olduğunu kaydetti.

Erdemoğlu, ÇED raporu ve onayların ardından bu şirketlerle görüşeceklerini belirterek, "SASA'ya ortak almayacağız, SASA'nın alt şirket kuruluşlarına ortak alacağız. Bu ortaklık yüzde 50'yi geçmeyecek, kontrol mekanizması SASA'da olacak." ifadelerini kullandı.

Erdemoğlu, aldıklarından bu yana SASA hisselerinin 8 kat büyüdüğünü söyledi.

Basın toplantısına SASA danışmanları olarak eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turhan da katıldı.