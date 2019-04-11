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Seçim 2019 Sayfası

Saruhanlı’da yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yenilenen Saruhanlı Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısı ve aynı zamanda 2019-2024 döneminin ilk meclis toplantısını yeni Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in başkanlığında Üzüm Otel’de gerçekleştirdi.

11 Nisan 2019 Perşembe 15:44
Saruhanlı’da yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yenilenen Saruhanlı Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısı ve aynı zamanda 2019-2024 döneminin ilk meclis toplantısını yeni Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in başkanlığında Üzüm Otel’de gerçekleştirdi.


Başkan Bilgin, toplantının açılışında yaptığı konuşmada yapılan ilk meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Bu bir bayrak yarışıydı, bu bir hizmet yarışıydı, Rabbim bu görevi bize nasip etti. Saruhanlı’yı ve Saruhanlı Belediyesini 5 yıl birlikte yöneteceğiz. Tüm meclis üyesi arkadaşların katkılarıyla ve destekleriyle inşallah Saruhanlı’ya yakışır, Saruhanlı’nın hak ettiği hizmetleri yapacağız. Rabbim bizleri utandırmasın" dedi.


Başkan Bilgin’in konuşmasının ardından Belediye meclisi komisyon seçimlerine geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu Meclis birinci Başkan Vekilliğine CHP grubundan Ali Çelemen, ikinci Başkan Vekilliğini de yine CHP grubundan Cemal Gürsel Merter seçildi. Meclis tutanak katipliğine ise yapılan gizli oylama ile CHP grubundan Hasan Levent ve Gürcan Cengiz asil üyeliğe, Ahmet Göçmen ve Mustafa Arguz yedek üyeliğe seçildi.


Öte yandan 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkında kanun gereğince Çiftçi Malları Koruma Meclisinin belirlenmesi için yapılan gizli oylama sonucu Adem Güler, Neşet Şentürk, Mehmet Yiğit, Ercan Oktay ve Nejdet Akar asil üyeliğe, Ali Karaca, Uysal Akdeniz, Erdoğan Bacak ve Hüseyin Doğan yedek üyeliğe seçildi. Yine 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkında kanun gereğince Çiftçi Malları Murakabe Heyetinin Seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda Nihat Zeybek, Osman Kınalı, Recep Ünsalan, Fikret Çıkmaz ve Taner Saruhan asil üyeliğe, Halil Dedeoğlu, Mehmet Çilli, Süleyman Özdoğan ve Kemal Çetinkaya yedek üyeliğe seçildi.


Gizli oylama ile yapılan Belediye Encümen Üyeliğine CHP grubundan Ali Çelemen ile Ali Karaca seçildi. Yine gizli oylama ile yapılan Denetim Komisyonu üyeliğine CHP grubundan Özgür Göktoprak, İlhan Uykun ve Gürcan Cengiz ile AK Parti grubundan Eşref Doğrukıran ve Esat Raşit Haçin seçildi. İşari oylama ile yapılan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine CHP grubundan Cavit Yaralı, Suat Karataş, Ahmet Göçmen, AK Parti grubundan Eşref Doğrukıran ve Esat Raşit Haçin, İmar Komisyonu üyeliğine CHP grubundan Hüseyin Çelik, Ali Çelemen ve Hasan Aydır ile AK Parti grubundan Mehmet Halil Canbaz ve Bayram Karabaş, Hukuk Komisyonu üyeliğine CHP grubundan Mustafa Arguz, Hasan Levent ve Hüseyin Çelik, AK Parti grubundan Şerafettin Yüncüoğlu ve Ramazan Murdan, Kent Estetiği Komisyonu üyeliğine, CHP grubundan Cemal Gürsel Merter, Ali Karacak ve Gürcan Cengiz, AK Parti grubundan Ayşe Oğuz ve Osman Gümüşgönül, Esnaf-Ticaret-Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyeliğine CHP grubundan Adil Karadağ, Hasan Levent ve Hasan Aydır, AK Parti grubundan Bayram Gürdemir ile Mustafa Ercan Bilgiç, Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu üyeliğine CHP grubundan Ali Çelemen, Hüseyin Baysal ve Ahmet Göçmen, AK Parti grubundan Ayşe Oğuz ve Mehmet Halil Canbaz seçildi. Yine işari oylama ile yapılan Ege Belediyeler Birliği asil üyeliğine CHP grubundan Mustafa Arguz, yedek üyeliğe ise yine CHP grubundan Hüseyin Çelik seçildi.


Toplantıda Saruhanlı Belediye Başkanlığı’nın 2018 yılı Denetim Komisyonu Raporu ve 2018 yılı Belediye Başkanı Faaliyet raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 15:44
  1. doğa

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