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Saruhanlı’da engellileri sevindiren etkinlik

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir hayırsever ve gönüllüler öncülüğünde Saruhanlı Engelliler Derneği üyelerine yönelik düzenlenen etkinlikte engelliler ve aileleri kahvaltıda bir araya geldi.

04 Nisan 2019 Perşembe 15:22
Saruhanlı’da engellileri sevindiren etkinlik

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir hayırsever ve gönüllüler öncülüğünde Saruhanlı Engelliler Derneği üyelerine yönelik düzenlenen etkinlikte engelliler ve aileleri kahvaltıda bir araya geldi. Üzerinde engelli çocukların fotoğraflarının olduğu pasta kesiminin de yapıldığı etkinlikte engelli çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.


Saruhanlı Belediyesi Sosyal Tesislerinde engelli çocukların mutlu olmaları için bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, kurum müdürleri, Saruhanlı Engelliler Derneği üyeleri ve engelli çocuklar katıldı. Bir hayırsever tarafından üzerinde dernek üyesi engelli çocukların fotoğraflarının yer aldığı pasta ve çeşitli hediyelerle mutlu olan çocuklar gönüllerince bir geçirdi.


Düzenlenen etkinliğe gönüllü olarak katkı vermek için Manisa’dan Saruhanlı’ya giden Ünzile Özkan etkinliklerine destek veren başta hayırsever vatandaş olmak üzere, kendilerini kırmayarak etkinliğe katılan Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp’e, Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’e, kurum müdürlerine ve dernek üyelerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 15:22
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