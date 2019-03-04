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Saruhanlı’da doğal gaz kazı çalışmaları başladı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde vatandaşların yıllardır özlemle beklediği doğal gaz yatırımının kazı çalışmaları, Cumhuriyet Mahallesinden başladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:54
Saruhanlı’da doğal gaz kazı çalışmaları başladı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde vatandaşların yıllardır özlemle beklediği doğal gaz yatırımının kazı çalışmaları, Cumhuriyet Mahallesinden başladı. Kısa süre içinde ilçeye gaz arzının da sağlanacağı bildirildi.


Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Cumhuriyet Mahallesinde kazı çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Saruhanlı’yı doğal gazla buluşturmak için çok uğraştıklarını ve yoğun mücadeleler verdiklerini, ancak sonunda başardıklarını dile getiren Yaralı, şöyle konuştu:"Söz verdik, sözümüzü tuttuk.Özlem ve sabırla bugünü bekleyen değerli hemşerilerime teşekkür eder, doğal gaz yatırımının ilçemiz ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını dilerim. Bu büyük yatırımın ilçemize ulaşmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile AK Parti Manisa Milletvekillerimiz Murat Baybatur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık ve Mehmet Ali Özkan’a teşekkürlerimi arz ederim"

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:54
  1. doğa

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