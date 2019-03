Saruhanlı’da 55. Kütüphane Haftası kutlandı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Manisalı yazar Deniz Erbulak öğrencilere tecrübelerini anlattı.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Kulama programı kapsamında Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Işık, Manisalı yazar Deniz Erbulak Saruhanlı Kütüphanesinde öğrencilerle buluştu. Öğrencilere yazarlık deneyimlerini aktaran Manisalı yazar Erbulak, yazmış olduğu “Öğretmen” adlı kitabını halk kütüphanesine hediye etti. Kitap okumadan uyumadığını söyleyen Erbulak, "Ben kitap okumadan gözüne uyku girmeyenlerdendim. Kitap bizim ailemizde çok okunurdu. Kitap hep hayatımda oldu. Ama ilk yazdığım kitap basılmadı. 6 yaşındayken okuma yazmayı söker sökmez bir hikâye yazmıştım. Onları babam saklamış. Arkasına da serinin diğer kitapları diye yazmışım. O orada kaldı. Kafamı dinlemek istediğim her zaman kitaplara bakardım. Her türlü kitabı okurdum. Ailem bu konuda beni serbest bıraktı ve heves duyduğum her türlü kitabı okudum. Kitap okuma ve bir şeyler yazmak hayatımda hep özel bir yerde kaldı. Sonra çocuklarıma hikaye anlatırken onları resimledim ve onları bastım. İlk kez bir yayın evi ile irtibat kurabileceğimi fark ettim. Onlar basıldığında ben 31 yaşındaydım. Notlarım neden başkalarına ulaşmasın diye düşünmeye başladım. İnsana inanılması her şeyi değiştiriyor. Ailem hayatında düzeni kurmuşsun ne kitabı demediler. Ben kitabım basılıncaya kadar hep okurlar okuduklarında ne düşünür diye hep düşündüm ve ailemin desteğini her zaman aldım" diye konuştu.

Kitap okumanın kişisel gelişimde büyük öneme sahip olduğunu belirten Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp Erbulak’a teşekkür etti.

Programın sonunda, ilkokul, lise ve gençlerde kütüphaneden en çok kitap alanlara ödülleri verildi.