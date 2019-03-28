0553 313 94 23

Saruhanlı’da 55. Kütüphane Haftası kutlandı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 55.

28 Mart 2019 Perşembe 13:43
Saruhanlı’da 55. Kütüphane Haftası kutlandı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Manisalı yazar Deniz Erbulak öğrencilere tecrübelerini anlattı.


Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Kulama programı kapsamında Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Işık, Manisalı yazar Deniz Erbulak Saruhanlı Kütüphanesinde öğrencilerle buluştu. Öğrencilere yazarlık deneyimlerini aktaran Manisalı yazar Erbulak, yazmış olduğu “Öğretmen” adlı kitabını halk kütüphanesine hediye etti. Kitap okumadan uyumadığını söyleyen Erbulak, "Ben kitap okumadan gözüne uyku girmeyenlerdendim. Kitap bizim ailemizde çok okunurdu. Kitap hep hayatımda oldu. Ama ilk yazdığım kitap basılmadı. 6 yaşındayken okuma yazmayı söker sökmez bir hikâye yazmıştım. Onları babam saklamış. Arkasına da serinin diğer kitapları diye yazmışım. O orada kaldı. Kafamı dinlemek istediğim her zaman kitaplara bakardım. Her türlü kitabı okurdum. Ailem bu konuda beni serbest bıraktı ve heves duyduğum her türlü kitabı okudum. Kitap okuma ve bir şeyler yazmak hayatımda hep özel bir yerde kaldı. Sonra çocuklarıma hikaye anlatırken onları resimledim ve onları bastım. İlk kez bir yayın evi ile irtibat kurabileceğimi fark ettim. Onlar basıldığında ben 31 yaşındaydım. Notlarım neden başkalarına ulaşmasın diye düşünmeye başladım. İnsana inanılması her şeyi değiştiriyor. Ailem hayatında düzeni kurmuşsun ne kitabı demediler. Ben kitabım basılıncaya kadar hep okurlar okuduklarında ne düşünür diye hep düşündüm ve ailemin desteğini her zaman aldım" diye konuştu.


Kitap okumanın kişisel gelişimde büyük öneme sahip olduğunu belirten Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp Erbulak’a teşekkür etti.


Programın sonunda, ilkokul, lise ve gençlerde kütüphaneden en çok kitap alanlara ödülleri verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:43
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamyon arkası yazısı başına bela oldu
    1. Kamyon arkası yazısı başına bela oldu
    2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    3. Rota 2 Sanat Yarışması başvuruları..
    4. "Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi..
    5. Umre kaydı nasıl yapılır? | Ramazan..
    6. Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi..
    7. Venezuela'da büyük kriz! Çok sayıda..
    8. Esnafı destekleyecek, ticaret..
    9. Bakan Soylu: "Dağdaki terörist sayısı..
    10. Deniz Köken’den Eyüpsultan gençliğine..
    11. Evlerinde çıkan yangını söndürmek..
    12. ’Eğitimde Yerlilik ve Evrensellik’..
    13. Rusya’da metro istasyonu saldırısının..
    14. Perran Kutman'ın annesi vefat etti |..
    15. "İhracata hep birlikte odaklanmamız..
    16. Üniversiteli Şeyma tabutundaki..
    17. Venezuela halkı elektriğin yanı sıra..
    18. Başakşehir'den sürpriz transfer atağı!..
    19. Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri
    20. BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan..
    21. MHP ve AK Parti’den ortak teşekkür..
    22. "Halkın avukatı, idareye de yol..
    23. Başkent'in kalbi, hayallerin..
    24. Somali’de patlama: En az 5 ölü, 25..
    25. Erdoğan, CHP'li adayın tepki..
    26. "Bundan sonra teröristler değil dağda..
    27. Başkan Alemdar öğrencilerle bir araya..
    28. Soylu: Bunu yapmazsam millet beni linç..
    29. Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankaragücü,..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak