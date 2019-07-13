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"Şartlar ne olursa olsun İran petrol ihracına devam edecektir"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:- "Şartlar ne olursa olsun İran petrol ihracına devam edecektir"- "İngiltere hükümeti, İran petrol tankerinin yasa dışı bir şekilde alıkonulmasına son verilmesi konusunda şimdiye kadar gerekli adımları atmalıydı"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:14
"Şartlar ne olursa olsun İran petrol ihracına devam edecektir"

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zarif ile Hunt, Basra Körfezi'ndeki gerginlik ve Cebelitarık'ta el konulan İran petrol tankeri konularını ele aldı.

Zarif, ABD'nin İran petrolüne uyguladığı yaptırımların yasa dışı olduğunu vurgulayarak, "Şartlar ne olursa olsun İran petrol ihracına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin sınırları aşan yaptırımlarına her zaman karşı çıkan AB ülkelerinin "kendileriyle çelişecek adımlar atamayacağını" kaydeden Zarif, "İngiltere hükümeti, İran petrol tankerinin yasa dışı bir şekilde alıkonulmasına son verilmesi konusunda şimdiye kadar gerekli adımları atmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, İran'da casusluk iddiasıyla tutuklu bulunan İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari ve diğer kişiler hakkında ise "Bu kişilerin yargılamaları yasalara göre gerçekleşmiştir. İngiltere hükümetinden İran yargısının bağımsızlığına ve yasaların uygulanmasına saygı göstermesini bekliyoruz." görüşünü dile getirdi.

Hunt da İran'ın kendi petrolünü ihraç etmeye hakkı olduğunu ve bölgedeki gerginliğin artmasından duyduğu endişeyi aktardı. Hunt, Cebelitarık yönetimi tarafından yürütülen hukuki ve yargısal sürecin sonunda İran petrolünü taşıyan "Grace 1" adlı petrol tankerinin serbest bırakılmasını ümit ettiğini belirtti.

- Petrol tankeri krizi

Cebelitarık özerk yönetimi, geçen hafta Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, önceki gün İran'a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüklerini bildirmişti.

Bakanlık, bir İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiğini belirtmişti.

İran ise İngiliz petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 2016'da İran'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:14
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