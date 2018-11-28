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Sarpsborg-Beşiktaş maçı kadrosu! Sarpsborg-Beşiktaş maçı son durum

UEFA Avrupa Ligi I Grubunda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, Sarpsborg ile karşı karşıya geliyor. Sarpsborg - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve maçta kim forma giyecek soruları merak konusu olmuştu. Beşiktaş-Sarpsborg maçı yarın saat 23:00’da Sarpsborg ile karşı karşıya gelecek. Sarpsborg - Beşiktaş maçı 11’leri belli oldu.

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:14
Sarpsborg-Beşiktaş maçı kadrosu! Sarpsborg-Beşiktaş maçı son durum

UEFA Avrupa Ligi I Grubunda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, Sarpsborg ile karşı karşıya geliyor. Sarpsborg - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve maçta kim forma giyecek soruları merak konusu olmuştu. Beşiktaş-Sarpsborg maçı yarın saat 23:00’da Sarpsborg ile karşı karşıya gelecek. Sarpsborg - Beşiktaş maçı 11’leri belli oldu.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. 29 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Sarpsborg-Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın kadrosu da belli oldu. Beşiktaş'ın Sarpsborg maçı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: 

Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Adriano Correia, Necip Uysal, Domagoj Vida, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Vagner Love, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 13:14
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  20. Adriano Correia
  21. Necip Uysal
  22. Domagoj Vida
  23. Caner Erkin
  24. Fatih Aksoy
  25. Dorukhan Toköz
  26. Oğuzhan Özyakup
  27. Adem Ljajic
  28. Erdem Seçgin
  29. Jeremain Lens
  30. Mustafa Pektemek
  31. Cyle Larin
  32. Vagner Love
  33. Erdoğan Kaya
  34. Oğuzhan Akgün
  35. Rıdvan Yılmaz.

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