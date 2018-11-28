Sarpsborg-Beşiktaş maçı kadrosu! Sarpsborg-Beşiktaş maçı son durum

UEFA Avrupa Ligi I Grubunda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, Sarpsborg ile karşı karşıya geliyor. Sarpsborg - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve maçta kim forma giyecek soruları merak konusu olmuştu. Beşiktaş-Sarpsborg maçı yarın saat 23:00’da Sarpsborg ile karşı karşıya gelecek. Sarpsborg - Beşiktaş maçı 11’leri belli oldu.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. 29 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Sarpsborg-Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın kadrosu da belli oldu. Beşiktaş'ın Sarpsborg maçı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Adriano Correia, Necip Uysal, Domagoj Vida, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Vagner Love, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz.